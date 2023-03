Assassin's Creed Codename Red: nuovi dettagli sui protagonisti da un noto insider

In attesa che Ubisoft sveli maggiori informazioni su Assassin's Creed Codename Red, a fornire nuovi dettagli sul gioco è stato il noto insider Tom Henderson.

Il famosissimo utente Twitter è tornato alla riscossa con una raccolta di dettagli riguardanti i due protagonisti del gioco. Stando alle parole di Tom Henderson, in Assassin's Creed Codename Red potremo utilizzare sia uno Shinobi che un Samurai. Sebbene l'insider non sia sicuro se i personaggi possano essere scambiati in qualsiasi momento, sembrerebbe che non vi sia alcun modo per personalizzare l'aspetto o il sesso del duo. Dalle parole di Henderson emerge che il Samurai sia una donna e che lo Shinobi sia un uomo proveniente dall'Africa che in qualche modo si è unito alla setta degli Assassini.

La scelta di due categorie di guerrieri così diversa potrebbe avere perfettamente senso dal punto di vista del gameplay, poiché con il primo potrebbero concentrarsi sul combattimento a viso aperto e con il secondo sulle fasi stealth. Insomma, potremmo assistere ad un sistema non così lontano rispetto a quanto visto in Assassin's Creed Syndicate con i due fratelli Jacob ed Evie, pur con le dovute differenze.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Red è solo uno dei tantissimi Assassin's Creed in sviluppo prezzo Ubisoft.