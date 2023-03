Assassin's Creed Codename Red ispirato a Splinter Cell e Hitman: si torna alle origini

Dopo aver abbracciato meccaniche Action/RPG con i più recenti giochi della serie, sembra che Ubisoft voglia riportare il focus di Assassin's Creed su ciò che l'ha reso così famoso ed amato in tutto il mondo: sullo stealth. Ed a quanto pare non sarà il solo Assassin's Creed Mirage a riabbracciare le origini.

Oltre ad aver rivelato dettagli sui protagonisti di Assassin's Creed Codename Red, che dovrebbe avere uno Shinobi ed un Samurai tra i personaggi principali, sulle pagine del suo portale Insider Gaming il noto insider Tom Henderson ha rivelato che l'attesa avventura ambientata nell'antico Giappone punterà molto forte su meccaniche stealth e sull'approccio silenzioso e letale che fece la fortuna dei primi giochi del franchise. Nello specifico, Henderson cita Splinter Cell e Hitman come fonti d'ispirazione per Ubisoft Quebec nella realizzazione di Assassin's Creed Codename Red.

L'insider conferma che nel gioco sarà possibile compiere azioni come nascondersi in mezzo all'erba, occultare cadaveri e spegnere torce in modo così da non rendere visibile l'ombra dei protagonisti, ma assicura anche che il gameplay offrirà ulteriori possibilità di approccio stealth, evolvendo il concept degli Assassin's Creed più vecchi.

Se quanto affermato da Henderson è vero sarebbe allora davvero interessante vedere in azione l'opera, ma a quanto pare ci sarà ancora da aspettare un po': il leaker sostiene che il focus di Ubisoft all'E3 2023 sarà tutto incentrato su Assassin's Creed Mirage e sullo spin-off in VR noto come Assassin's Creed Nexus, e dunque non dovrebbe esserci spazio per Codename Red. Henderson aveva in precedenza affermato che Assassin's Creed Mirage sarebbe uscito ad agosto 2023, con Nexus che avrebbe seguito subito a ruota: non resta che attendere il prossimo E3 per scoprire se sono davvero questi i piani.