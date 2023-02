Assassin's Creed Codename Red è in ottima forma, focus sullo stealth e due personaggi

Assassin's Creed Codename Red sembra essere previsto per il 2024 secondo una fonte di Tom Henderson apparentemente molto informata sulle vicende legate alla serie Ubisoft. Se è vero che sappiamo ancora poco sul gioco di Assassin's Creed ambientato in Giappone, è altrettanto vero che a quanto pare lo sviluppo sembra procedere per il meglio.

Codename Red appare "in gran forma" secondo la fonte di Henderson, il gioco avrà due diversi personaggi e un forte focus sulla componente stealth. Il progetto sembra aver trovato la sua strada e i lavori proseguono in vista di un debutto a quanto pare fissato per il prossimo anno, probabilmente tra l'autunno e l'inverno, a meno di eventuali rinvii.

Qualche mese fa si parlava di problemi di sviluppo per Assassin's Creed Codename Red ma questa voce non è mai stata confermata e anzi, come detto, sembra che il team stia lavorando senza particolari difficoltà. Assassin's Creed Codename Red avrà un massiccio supporto post lancio e con ogni probabilità lo studio sta lavorando anche sui contenuti aggiuntivi, stabilendo un roadmap precisa.

Assassin's Creed Red è ambientato in Giappone, maggiori dettagli sul gioco dovrebbero arrivare nei prossimi mesi o all'inizio del prossimo anno, al momento Ubisoft è concentrata su Assassin's Creed Mirage, in uscita durante l'estate secondo il "solito" bene informato Tom Henderson.