Assassin's Creed Codename Red: svelata la finestra d'uscita?

In una recente inserzione per la ricerca da aggiungere al team di Ubisoft, Arisa Lagunzad, Business development and brand partnership executive, ha indicato che l'azienda sta cercando un partner giapponese con cui lavorare "al più grande blockbuster del 2024".

L'annuncio, dopo non essere passato inosservato, è stato modificato con la rimozione di ogni riferimento alla finestra di uscita. Tuttavia, la traduzione del testo originale giapponese recita: "Stiamo cercando partner per collaborazioni al titolo Assassin's Creed Codename RED per il prossimo anno."

Tanto è bastato per alimentare l'ipotesi che il 2024 sia effettivamente la finestra d'uscita prevista per il nuovo gioco in sviluppo presso Ubisoft Québec. Questa teoria, peraltro, asseconderebbe anche alcuni rumor diffusi da Insider Gaming.

Secondo questa stessa fonte, Assassin's Creed Codename Red è in ottima forma e avrà un focus sullo stealth e due personaggi. Nel frattempo, sono molti i progetti in cottura presso Ubisoft e in particolare sono numerosi i giochi di Assassin's Creed in sviluppo.

Al momento non abbiamo troppe informazioni su Assassin's Creed Codename RED, ma vi ricordiamo che il gioco sarà ambientato all'epoca del Giappone feudale e ci consentirà d'impersonare assassini/shinobi, strizzando l'occhio alle meccaniche di tipo ruolistico incontrate in Assassin's Creed Valhalla. Un noto insider ha anche svelato potenziali nuovi dettagli sui protagonisti di Assassin's Creed Codename RED.