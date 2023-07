Assassin's Creed Codename Red: il titolo ufficiale sarà Assassin's Creed Edo?

Assassin's Creed continua ad essere al centro di rumor ed indiscrezioni. Se già nelle scorse ore si parlava di Assassin's Creed Codename Red come l'ultimo esponente del filone GDR avviato con Origins, emergono ora ulteriori voci di corridoio riguardanti il capitolo della serie ambientato in Giappone.

L'indiscrezione giunge dalle pagine di 4chan, dunque è bene mettersi subito in guardia considerando l'altalenante affidabilità del portale. Secondo quanto riportato da un utente anonimo, Ubisoft avrebbe rinominato Codename Red con il titolo di Assassin's Creed Edo. L'utente dichiara di essere un "tester Q/A presso Ubisoft Quebec e, sebbene non possa rivelare molto, posso dire che Assassin's Creed Codeame Red è stato rinominato la scorsa settimana come Assassin's Creed Edo. Non so se questo possa avere un significato importante per qualcuno ed è tutto ciò che posso dire sul gioco al momento".

Se questo dovesse essere il titolo definitivo del gioco, potremmo ipotizzare che l'avventura sarà ambientata durante il periodo Edo che si dipana nel corso di oltre due secoli dal 1603 al 1868, a partire dal momento in cui Tokugawa Ieyasu fondò lo Shogunato Tokugawa in Giappone, ultimo governo feudale del Paese del Sol Levante. Naturalmente potrebbe anche trattarsi di un nome temporaneo e potrebbe subire ulteriori modifiche in futuro. In ogni caso sarà bene essere prudenti ed attendere che sia Ubisoft a fornire aggiornamenti ufficiali su Codename Red.

Nel frattempo la casa d'Oltralpe ha parlato di eventuali DLC o espansioni di Assassin's Creed Mirage.