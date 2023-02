Assassin's Creed da collezione: Ezio Auditore nel diorama da 500 dollari

Accanto al volume dedicato al XV anniversario di Assassin's Creed, gli appassionati della serie Ubisoft possono rifarsi gli occhi anche grazie a un notevole diorama celebrativo.

Prodotto da PureArts, l'oggetto da collezione immortala l'ingresso di Ezio Auditore nel rifugio di Altair. Uno dei momenti più iconici della serie Ubisoft, la scena è parte dell'avventura proposta all'interno di Assassin's Creed: Revelations. Realizzato in scala 1/6, il diorama sarà prodotto in 1.250 esemplari, la cui distribuzione avverrà nel corso del marzo 2024. Già preordinabile, la statua ha un prezzo non particolarmente accessibile, fissato dal produttore a 499 dollari.



Il diorama dedicato a Ezio Auditore avrà un'altezza di circa 30 centimetri, mentre larghezza e profondità si attestano rispettivamente sui 37 e 23 centimetri. Una rappresentazione dunque alquanto voluminosa, per celebrare l'Assassino di Firenze e gli omaggi riservati da quest'ultimo ai resti di Altair. Direttamente in apertura, potete osservare una dettagliata immagine di anteprima del diorama, mentre se desiderate visionare ulteriori particolari, potete dirigervi sul sito ufficiale di PureArts. Nel momento in cui scriviamo, il diorama - battezzato Assassin's Creed: RIP Altair - risulta già completamente esaurito sullo store online del produttore.



Presto di ritorno tra gli scenari del Medio Oriente, la saga Ubisoft si appresta a proseguire con la pubblicazione di Assassin's Creed: Mirage, ancora privo di una data di uscita precisa.