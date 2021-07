Assassin's Creed: come funziona la Lama Celata?

Quando si pensa agli elementi più caratteristici di Assassin's Creed, la prima cosa che viene in mente è proprio la sua arma più iconica e rappresentativa: la lama celata, il tratto distintivo di ogni Assassino ed entrata per sempre nell'immaginario collettivo dei fan.

La lama celata è praticamente immancabile in ogni episodio della serie Ubisoft, con la sola eccezione di Assassin's Creed Odyssey per ragioni cronologiche, come vi abbiamo raccontato anche nel nostro speciale sulla lama celata di Assassin's Creed. Come funzionano i meccanismi della lama celata? In combattimento si tratta anzitutto di uno strumento prezioso e perennemente equipaggiato, fondamentale soprattutto quando è necessario muoversi furtivamente senza farsi notare, eliminando silenziosamente i nostri bersagli alle spalle oppure dall'alto dopo un poderoso salto.

La prima versione della lama celata in antichità era posta sulla parte superiore dell'avambraccio, ma sia Bayek di Siwa che Altair Ibn-La'Ahad la ponevano nella parte inferiore dell'avambraccio, considerato più efficace per le missioni di assassinio. Questo spostamento comportava tuttavia il sacrificio del dito anulare, un ostacolo per l'estrazione della lama in tempi rapidi. Nel corso della sua vita Altair perfezionerà l'arma abolendo la necessità di amputare l'anulare e producendo anche diverse varianti, quali la doppia lama celata, la lama avvelenata e la pistola celata, tutti progetti che si tramandarono nel corso dei secoli arrivando anche ad Ezio Auditore da Firenze. Assieme al suo amico Leonardo da Vinci, Ezio perfezionò ulteriormente il simbolico oggetto riuscendo ad implementare anche dei dardi avvelenati da scagliare a tutta velocità e da lunghe distanze contro gli avversari.

Centinaia di anni dopo arriva un'ulteriore, interessante revisione ad opera dell'Assassino pellerossa Connor Kenway. Il protagonista di Assassin's Creed III fu capace di crearne una che permetteva di rimuovere la lama dal suo meccanismo, potendola quindi utilizzare come una sorta di letale coltello. Tante versioni, tanti perfezionamenti per uno strumento simbolico e indimenticabile: chissà se in Assassin's Creed Infinity annunciato ufficialmente di recente vedremo ulteriori versioni inedite della lama celata.