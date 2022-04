Assassin's Creed: come è morto Ezio Auditore?

Nonostante sia ormai passato oltre un decennio dalla trilogia che lo ha visto come protagonista assoluto, Ezio Auditore da Firenze è ancora oggi uno dei personaggi più amati dell'intero franchise di Assassin's Creed, con i fan che ancora oggi ricordano con affetto le sue gesta in giro per l'Italia e fino a Costantinopoli.

Vi ricordate come è morto Ezio? La sua scomparsa in realtà non viene raccontata nei giochi, ma in un mediometraggio intitolato Assassin's Creed Embers, che racconta gli ultimi giorni di vita dell'iconico Maestro Assassino, ormai da anni ritiratosi a vita privata in una villa in Toscana con la moglie Sofia e i figli Flavia e Marcello.

Ezio Auditore muore il 30 novembre del 1524, all'età di 65 anni, a causa di un infarto che lo coglie all'improvviso mentre è in visita nella sua città natale, Firenze, assieme alla consorte e la loro bambina. Il suo ultimo sguardo si posa proprio sulla sua famiglia, felice e sorridente. E proprio con un sorriso l'amato eroe esala il suo ultimo respiro, seduto su di una panchina. Durante gli eventi di Embers si scopre che l'uomo aveva scritto una lettera a Sofia, dove rivela che l'amore provato per lei ed i loro figli gli ha dato la forza per andare avanti, vivendo con felicità gli ultimi anni della sua esistenza.

