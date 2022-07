Assassin's Creed compie 15 anni: ecco i più grandi trailer cinematografici della serie

Quindici anni fa debuttava in tutto il mondo il primo capitolo della serie di Assassin's Creed, un titolo che avrebbe dato il là alla serie di maggior successo di Ubisoft e alla nascita di una delle più grandi icone del medium videoludico.

In occasione del quindicesimo anniversario della saga abbiamo pensato di raccogliere in un unico filmato tutti i più grandi trailer cinematografici della serie. Iniziando dal primo episodio e passando per Assassin's Creed 2, AC Brotherhood, AC Unity e il più recente AC Valhalla, i filmati promozionali confezionati da Ubisoft per la sua serie di punta sono sempre stati tra i più spettacolari e affascinanti e hanno spesso condensato in pochi minuti tutto il fascino racchiuso nella serie e nei suoi protagonisti più rappresentativi. Tra questi ultimi non possiamo non citare Altair, l'amatissimo Ezio Auditore da Firenze, Connor, Cassandra, Eivor e tanti altri ancora. Quale tra questi che vi abbiamo riproposto è il vostro trailer preferito di Assassin's Creed?

Nel corso degli anni, la fortunata serie si è evoluta notevolmente e, dopo le varie declinazioni action-adventure che hanno elaborato progressivamente la base costituita dal primo capitolo, è quindi passata alla formula action-RPG con il triittico Origins-Odyssey-Valhalla. Il futuro della serie è affidato ad Assassin's Creed Infinity, di cui Ubisoft potrebbe parlare nel corso del suo nuovo evento fissato a settembre.