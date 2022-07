Assassin's Creed compie 15 anni: abbiamo rigiocato il primo capitolo nel 2022

Nel 2022 la saga di Assassin's Creed compie ufficialmente 15 anni dal lancio del suo primo indimenticato capitolo. Dopo aver riassunto tutti i migliori trailer cinematici della serie Ubisoft, ci siamo anche rituffati nella prima esperienza che ci ha introdotto alla sempiterna lotta tra Assassini e Templari.

Pubblicato nel 2007, il primo capitolo di Assassin's Creed costituì una svolta epocale per i giochi open world, con il giocatore che poteva liberamente esplorare le ambientazioni risalenti alla Terza Crociata in Terra Santa sfruttando un sistema di parkour all'epoca illuminante. Seppur afflitto da una certa ripetitività delle missioni e delle attività collaterali, il titolo tracciò la rotta sia per quella che sarebbe diventata la serie di maggior successo di Ubisoft che per buona parte dei titoli open world che sarebbero stati lanciati sul mercato negli anni successivi.

Si trattò anche del titolo che ha dato il via alla saga di Desmond Miles, un ragazzo di cui vestiamo i panni in epoca contemporanea e che scopriamo essere un diretto discendente di Altair, l'Assassino protagonista del gioco. Da qui ha inizio una lunga storia ricca di misteri, che in seguito coinvolgerà Ezio Auditore da Firenze e Connor nei successivi episodi della saga.

Lasciandovi alla visione del video gameplay che trovate in apertura, vi ricordiamo che Ubisoft svelerà il futuro di Assassin's Creed in un evento speciale a settembre, quando potremmo saperne di più su Assassin's Creed Infinity e non solo.