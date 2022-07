Assassin's Creed alla conquista di PlayStation Plus: nuovi giochi su Ubisoft+ Classics

Attraverso le pagine del PlayStation Blog arriva la conferma che il catalogo Ubisoft+ Classics incluso con gli abbonamenti Premium ed Extra del PlayStation Plus si arricchirà con diverse nuove aggiunte, tutte collegate alla serie di punta del colosso francese.

A partire dal prossimo 19 luglio, Ubisoft+ Classics accoglierà numerosi episodi di Assassin's Creed, tutti facenti parte dei giochi PlayStation Plus Premium ed Extra di luglio 2022. Di seguito la lista di tutti gli Assassin's Creed in arrivo sul servizio Ubisoft:

Assassin's Creed: The Ezio Collection (include Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations)

Assassin's Creed IV: Black Flag (compresa l'espansione stand-alone Assassin's Creed: Freedom Cry)

Assassin's Creed Unity

Assasin's Creed Rogue

I fan della serie potranno in questo modo rivivere alcuni dei giochi più amati del franchise, come la trilogia con protagonista Ezio Auditore ambientata tra l'Italia e Costantinopoli, oltre ad Assassin's Creed IV: Black Flag e la sua evocativa ambientazione piratesca. Si tratta quindi di aggiunte piuttosto corpose che vanno ad affiancarsi ad altre produzioni di spessore che arricchiranno il PlayStation Plus a partire dal 19 luglio, come Final Fantasy VII Remake Intergrade e il nuovissimo Stray.

Ricordiamo inoltre che il futuro di Assassin's Creed sarà svelato il prossimo settembre: quale miglior modo per prepararsi alle novità in arrivo per il franchise se non rigiocando alcuni dei suoi vecchi giochi più apprezzati?