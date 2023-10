Assassin's Creed: cos'è il Salto della Fede, come nasce e come si fa

Uno degli elementi più iconici e celebri della serie di Assassin's Creed è il Salto della Fede, un poderoso balzo da elevate sporgenze che tutti gli Assassini apprendono nel corso della loro vita all'interno della Confraternita.

Come si fa il Salto della Fede di Assassin's Creed

Assassin's Creed: cos'è il Salto della Fede

In tutti i giochi della serie e con ogni personaggio controllato dai giocatori è possibile, meccanica basata su una breve sequenza automatica (generalmente introdotto da un effetto sonoro simbolico al momento dell'esecuzione: il verso di un'aquila) che vede i nostri eroi gettarsi a capofitto nel vuoto per poi atterrare in sicurezza su un materiale che arresta la caduta (come grosse balle di fieno, ad esempio), senza riportare alcun danno.: l'Assassino si butta in verticale ed in posizione eretta verso il basso, per poi rigirarsi durante la caduta ed atterrare così di schiena.

Il Salto della Fede ha ancora una valenza simbolica all'interno della Confraternita degli Assassini (ecco qual è il credo degli Assassini in Assassin's Creed): nasce infatti come rito d'iniziazione per i nuovi adepti, che sono quindi tenuti ad effettuare il balzo per dimostrare di essere pronti ad entrare nei ranghi del gruppo. Il Salto dimostra anche che gli Assassini non temono la morte, facendo così capire ai loro nemici di non sottovalutarli e di considerarli temibili avversari.

