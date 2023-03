Assassin's Creed: cosa dice Ezio Auditore quando uccide qualcuno?

Ezio Auditore da Firenze è diventato il protagonista più riconosciuto ed amato di Assassin's Creed grazie alla sua storia e la sua personalità, che matura sempre di più con il passare dei giochi che lo vedono coinvolto. E' anche solito pronunciare una specifica frase simbolica quando compie un assassinio.

Vi ricordate cosa dice Ezio Auditore dopo aver ucciso qualcuno? Il Maestro Assassino pronuncia le parole "Requiescat in Pace", frase in latino che tradotta letteralmente significa "che egli/ella riposi in pace" ed è generalmente abbreviata con il noto "RIP". Ezio augura l'eterno riposo in pace a ciascuno dei suoi bersagli, anche i suoi più acerrimi nemici, ed è diventata una delle frasi più celebri di tutta la serie di Assassin's Creed, considerato tra l'altro che lo stesso Ezio è stato il personaggio principale di tre diversi capitoli (Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations) e non ha mai perso questa sua tradizione con il passare degli anni.

Non si tratta in ogni caso dell'unica frase celebre emersa dai numerosi giochi del franchise targato Ubisoft: ecco ad esempio cosa significa nulla è reale, tutto è lecito in Assassin's Creed, un motto sul quale poggia le sue basi l'intera Confraternita degli Assassini. Vi ricordate infine come finisce Assassin's Creed 2?