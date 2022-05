Assassin's Creed: cosa significa il nome Altaïr?

Altaïr Ibn-La'Ahad è stato uno dei Maestri Assassini più celebri della storia della Confraternita, artefice di numerosi cambiamenti all'interno del gruppo e, più in generale, figura rilevante nella guerra tra Templari e Assassini, come visto nel primo capitolo a lui dedicato e in Assassin's Creed Revelations: qual è il significato del suo nome?

Altaïr è un nome ripreso dalla stella più luminosa nella costellazione dell'Aquila; più nello specifico la frase araba da cui deriva è 'al nesr al tair', o l'aquila che vola. Un nome di certo non casuale, anche per via del forte simbolismo rappresentato dal rapace in tutta la saga degli Assassini, spesso protagonista dei primi frame nei trailer che introducono i giochi.



In Assassin's Creed Origins e Odyssey (ecco la recensione di Assassin's Creed Odyssey) è perfino un compagno dei rispettivi eroi, Bayek e Cassandra. Curioso è anche il "cognome" di Altair, ovvero Ibn-La'Ahad, che significa 'figlio di nessuno': più precisamente si tratta di un patronimico che definisce l'origine della persona. Altaïr, tuttavia, lo passa al figlio Darim rendendolo di fatto un vero e proprio cognome.

L'epopea di Ubisoft ha raccontato per anni la storia degli assassini, il cui credo si basa su alcuni particolari dettami: cosa significa nulla è reale tutto e lecito in Assassin's Creed?