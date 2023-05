Assassin's Creed: un cosplay di Ezio Auditore femminile agisce nell'ombra

Assassin's Creed II è il capitolo più famoso della ormai iconica saga degli assassini sviluppata da Ubisoft. A rendere leggendario suddetto capitolo è la meravigliosa ambientazione italiana, con i giocatori che possono esplorare Firenze e altre importanti città, e anche e soprattutto il suo protagonista, Ezio Auditore.

Mentre i fan attendono notizie sull'uscita di Assassin's Creed Mirage, il prossimo episodio che porterà i giocatori a visitare la splendente Baghdad del IX secolo, un cosplay femminile di Ezio Auditore da Assassin's Creed II ci riporta indietro nel tempo.

Con la saga indirizzata a far ritorno nel Medio Oriente, il titolo uscito nel 2009 offriva agli utenti la possibilità di esplorare l'Italia del XV secolo. Ambientato a metà del 1400, nel pieno del Rinascimento, in Assassin's Creed II Desmond riviveva i ricordi dell'assassino Ezio Auditore da Firenze. Nato in una nobile famiglia, Ezio affronterà la morte del padre e dei fratelli diventando un assassino addestrandosi nella tenuta Monteriggioni.

La cosplayer Jinx, che sui social conta un seguito di oltre 100 mila follower, rende gloria e onori a Ezio Auditore, che lo scorso 24 giugno ha compiuto 563 anni. Attraverso una celeberrima citazione, "Agiamo nell'ombra per servire la luce", l'artista mette in mostra la coppia di lame celate con cui il "Maestro" colpiva i Templari in Assassin's Creed II.