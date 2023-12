Assassin's Creed: un cosplay femminile di Eivor ci riporta nel Valhalla vichingo

Mentre Ubisoft guarda in avanti preparando Assassin's Creed Codename Red, episodio della saga che secondo recenti leak sarà ambientato nel Giappone feudale dei samurai, la cosplayer Maja Felicitas ci riporta indietro al 2020, anno di uscita dell'epopea in terra vichinga.

La recente comparsa di pubblicità in-game in Assassin's Creed non ha certamente fatto piacere agli appassionati. Ma se i giocatori di Assassin's Creed Mirage si preparano a un nuovo aggiornamento che introdurrà la modalità Nuovo Gioco +, l'attesa per le future novità si fa sempre più elevata.

Non c'è solamente il Giappone nei progetti del publisher transalpino. Da poco gli appassionati hanno potuto approcciarsi alla prima esperienza in VR. Assassin's Creed Nexus ha conquistato il pubblico, ma in questo cosplay femminile di Eivor da Assassin's Creed Valhalla torniamo nei gelidi territori del Nord Europa.

Conosciuta come Morso di lupo, fu una delle principali protagoniste dell'invasione vichinga in Inghilterra alla fine del IX secolo. Eivor si oppose alle forze di re Alfred in qualità di reincarnazione di Odino, il padre degli dei nella mitologia norrena. Fu la conoscenza con gli Occulti e con Basim Ibn Ishaq, protagonista dell'attuale Assassin's Creed Mirage, a permetterle di padroneggiare la lama celata e divenire un'assassina. Nell'interpretazione in calce all'articolo la vediamo pensierosa, concentrata sul suo prossimo obiettivo.