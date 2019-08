Assassin's Creed: Damtoys annuncia la nuova action figure di Shay Patrick Cormac

Shay Patrick Cormac è probabilmente uno dei protagonisti meno conosciuti dell'intera saga di Assassin's Creed, ma ciò non significa che non sia degno di nota. Deve averlo pensato anche Damtoys, che ha appena annunciato una nuova action figure dedicata al volto di Assassin's Creed Rogue.

La statuina in questione è alta 30 centimetri, è articolabile ed è munita di numerosi accessori intercambiabili che permetteranno agli acquirenti di far assumere all'assassino le pose più disparate, tra cui due pistole, un fucile, due spade, diverse mani sostituibili e una base innevata, nel pieno rispetto dell'ambientazione del titolo.

Potete dare un'occhiata approfondita al modello nelle immagini che abbiamo raccolto nella galleria in calce a questa notizia. Purtroppo, Damtoys non ha svelato né la data d'uscita, né il prezzo dell'action figure. Per quanto riguarda il gioco di cui è protagonista Shay, Assassin's Creed Rogue, vi ricordiamo che è stato lanciato per la prima volta nel 2014 su PS3 e Xbox (era l'anno di Unity su next-gen), ma è poi approdato successivamente anche su PC (2015), e inversione Remastered su PlayStation 4 e Xbox One (2018).