Assassin's Creed: al via una diretta con Bosslogic, annuncio in arrivo!

Nel momento in cui scriviamo una diretta legata ad Assassin’s Creed in collaborazione con Bosslogic è partita sui canali social di Ubisoft. Secondo quanto svelato dal titolo presto scopriremo l’ambientazione del nuovo episodio della saga.

Non sappiamo quanto durerà la trasmissione e nemmeno se alla fine della stessa avremo ulteriori dettagli sul gioco, al momento il focus sembra essere sul setting. Ci sarà modo di scoprire qualche informazione in più su personaggi, trama e gameplay? Lo sapremo nelle prossime ore, presumibilmente entro la fine della giornata.

Tutto è avvolto nel mistero al momento, potete però seguire la diretta anche sul nostro canale Twitch in compagnia di Francesco Fossetti, il quale andrà avanti a oltranza commentando tutte le novità legate ad Assassin's Creed, inoltre seguendo la trasmissione avrete anche la possibilità di ricevere grazie ai Drop uno speciale oggetto in-game per il nuovo Assassin's Creed, motivo in più per sintonizzarsi da questo momento sul canale Twitch di Everyeye!