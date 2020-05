Assassin's Creed Discovery Tour Antico Egitto e Antica Grecia gratis da ora su Uplay

Ubisoft ha annunciato un'altra interessante iniziativa che permetterà ai giocatori di accedere gratuitamente ad Assassin's Creed Discovery Tour Antico Egitto e Antica Grecia. Entrambi i tour potranno essere scaricati direttamente da Uplay su PC.

I due episodi del Discovery Tour inclusi in Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey potranno ora essere scaricati gratuitamente da tutti i giocatori senza pagare la tradizionale cifra di 19,99 Euro. Questa speciale promozione rientra nell'ambito delle iniziative intraprese da Ubisoft dopo l'inizio dei vari lockdown che stanno coinvolgendo diversi paesi del mondo. I Discovery Tour potranno essere scaricati da oggi 14 maggio a partire dalle 19:00 e fino al 21 maggio alle ore 20:00.

I due viaggi consentiranno di esplorare liberamente i magnifici paesaggi dell'Egitto tolemaico o di essere guidati in uno dei 75 tour storici guidati dagli egittologi virtuali. Allo stesso modo sarà possibile visitare le 29 regioni dell'Antica Grecia divise in 5 aree tematiche per scoprire usanze e filosofia che hanno dato vita alla civiltà occidentale.

Un buon modo per prepararsi alle prossime avventure di Assassin's Creed Valhalla che uscirà il prossimo autunno per Xbox One, PlayStation 4, PC, Stadia e per le nuove console PlayStation 5 e Xbox Series X.