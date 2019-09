Assassin's Creed Discovery Tour arriva al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano

Che il videogioco sia anche un valido strumento didattico è ormai un dato di fatto. A maggior ragione se viene appositamente creata una modalità di gioco educativa, che lo trasforma in un museo interattivo da esplorare liberamente e con tanto di guide illustri sempre a disposizione.

Assassin’s Creed Discovery Tour Antica Grecia è proprio questo, un utilissimo mezzo di apprendimento, protagonista di un’esclusiva e particolare lezione di storia, in programma venerdì 4 ottobre al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano. Special guest lo storico Maxime Durand, che guiderà gli studenti alla scoperta della cultura greca in modo innovativo e divertente.

La saga di Assassin’s Creed, dopo aver attraversato tante epoche storiche, dal Rinascimento alla Rivoluzione Francese e Americana, dalle Crociate all’antico Egitto, approda nell’Antica Grecia con un progetto didattico pensato sia per gli studenti che per gli insegnanti, oltre che per tutti gli appassionati non solo di videogame, ma anche di storia. La storia è infatti assoluta protagonista del Discovery Tour Antica Grecia, in cui i giocatori possono partecipare a tour guidati o esplorare liberamente il vasto scenario open-world di Assassin’s Creed Odyssey, senza i conflitti e senza le limitazioni della normale esperienza di gioco.

Con Discovery Tour Antica Grecia sarà possibile ammirare la più accurata ricostruzione 3D interattiva dell’Antica Grecia che sia mai stata realizzata e prendere parte a tour guidati interattivi per apprendere ancora più informazioni su questo incredibile luogo e periodo storico. Si potranno infatti visitare 29 regioni con oltre 300 stazioni, partecipando a tour con 5 temi diversi: filosofia, città famose, vita quotidiana, guerra e mitologia, con delle guide d’eccezione come Leonida, Socrate e altri personaggi che hanno fatto la storia della cultura ellenica.

Maxime Durand, storico di Ubisoft Montreal e responsabile dello sviluppo del Discovery Tour Antica Grecia, racconterà il backstage e svelerà i segreti che stanno dietro la creazione di simili opere d’arte. Questa modalità di gioco può essere un utilissimo mezzo di apprendimento, senza l’intento di sostituirsi all’insegnamento tradizionale, ma di integrarsi a esso catturando l’attenzione dei più giovani, facendoli interagire con la storia in modo insolito e coinvolgente.

L’appuntamento con il Discovery Tour Antica Grecia di Assassin’s Creed è venerdì 4 ottobre dalle ore 11.00 al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano (Via San Vittore, 21). Per l’occasione, verranno allestite delle postazioni di gioco dove gli studenti potranno cimentarsi nell’esplorazione dell’antica Grecia e che, a lezione terminata, rimarranno per tutto il weekend a diposizione degli ospiti del Museo.