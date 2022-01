Assassin's Creed Dynasty: il fumetto è un successo in Cina, traduzione inglese disponibile

Il brand di Assassin's Creed si espande anche nel mondo dei fumetti digitali, e lo fa ottenendo un successo clamoroso in Cina: Assassin's Creed Dynasty ha superato quota 1 miliardo di visualizzazioni.

Ubisoft annuncia che il fumetto digitale Assassin’s Creed Dynasty, ha raggiunto il miliardo di visualizzazioni in Cina sulle varie piattaforme di distribuzione. Sin dal lancio è rimasto nella Top 10 del genere Wuxia su Tencent Animation & Comics, con un punteggio generale di 9+/10.



Creato da Xu Xianzhe, Assassin’s Creed Dynasty è il primo fumetto originale cinese di Ubisoft, che presenta un personaggio inedito e una storia ambientata nella Cina dell’Ottavo Secolo. Assassin's Creed Dynasty racconta l’incredibile avventura di Li E, un oscuro Assassino addestrato dagli Occulti sulla Via della Seta. Mentre la dinastia Tang inizia a sgretolarsi, Li E deve unirsi ai fedeli Tang rimasti per respingere la marea e salvare la dinastia, e tutta la Cina, dal più grande complotto che la Terra di Mezzo abbia mai dovuto affrontare.



La versione di Assassin's Creed Dynasty, Volume 1 tradotta in inglese è disponibile da oggi, pubblicata in collaborazione con l’editore americano di manga e anime TOKYOPOP. In uscita in cinque volumi, il Volume 2 sarà disponibile il 19 aprile 2022 e il Volume 3 il 14 giugno 2022.

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che il Festival di Yule di Assassin's Creed Valhalla sarà disponibile fino al 27 gennaio.