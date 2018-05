Assassin's Creed Dynasty sarà ambientato in Grecia? Trapela una nuova immagine

Stando ad alcuni rumor emersi su 4chan, il prossimo capitolo di Assassin's Creed (intitolato Assassin's Creed Dynasty) sarà ambientato nell'Antica Grecia durante la dinastia flavia. Emersa una presunta immagine di gioco tratta dalle fasi embrionali dello sviluppo.

Non è la prima volta che l'Antica Grecia viene indicata come il setting di Assassin's Creed Dynasty (presunto titolo del prossimo capitolo della serie): lo scorso marzo, infatti, l'insider Liam Robertson aveva riportato la medesima indiscrezione con finestra di lancio fissata per il 2019.

Come illustrato nei presunti leak pubblicati poche ore fa su 4chan, il prossimo capitolo di Assassin's Creed sarà ambientato durante la dinastia flavia in Acaia, Macedonia, Mar Egeo, Rodi e Tracia, con la possibilità di esplorare anche Creta grazie a un DLC dedicato.

Per quanto riguarda la premessa narrativa, invece, ci ritroveremo a combattere contro le famiglie templari che controllano il territorio mentre supportano l'avanzata dei romani. Potremo scegliere di giocare nei panni di un uomo o di una donna provenienti da Sparta, con Bayek e Aya a fare la loro comparsa come NPC ricoprendo un ruolo importante.

Parlando infine delle meccaniche di gioco Assassin's Creed Dynasty dovrebbe continuare sul sentiero tracciato da Assassin’s Creed Origins (anche in termini di estensione della mappa), riponendo però maggiore enfasi sulle battaglie navali (che dovrebbero occupare circa il 30% del gioco). Secondo il leak la data di uscita sarebbe fissata nei primi mesi del 2019: a fondo pagine trovate la presunta immagine tratta dalle fasi embrionali dello sviluppo.

Dal momento che stiamo parlando di rumor non ancora confermati, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli sul prossimo capitolo di Assassin's Creed. Ricordiamo che secondo alcune indiscrezioni Assassin's Creed Dynasty potrebbe essere ambientato anche in Cina durante la dinastia Ming.