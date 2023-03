In quale Assassin's Creed c'è Ezio Auditore? Tutti i giochi con il nobile fiorentino

Ezio Auditore da Firenze è probabilmente il personaggio più celebre e amato della serie Assassin's Creed. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Ezio non compare nel primo Assassin's Creed ma fa il suo debutto solamente in Assassin's Creed 2, nel 2009. In quali altri giochi di Assassin's Creed c'è Ezio Auditore? Ecco l'elenco!

Ezio è protagonista di una vera e propria trilogia che include Assassin's Creed 2 (2009), Assassin's Creed Brotherhood (2010) e Assassin's Creed Revelations (2011), in aggiunta il personaggio compare anche nello spin-off Assassin's Creed 2 Discovery (sempre nel 200) e nel cortometraggio Assassin's Creed Embers (uscito nel 2011).

In che Assassin's Creed c'è Ezio Auditore?

Assassin's Creed II (2009)

Assassin's Creed Brotherhood (2010)

Assassin's Creed Revelations (2011)

Assassin's Creed II Discovery (2009)

Ezio Auditore compare anche in Assassin's Creed III ma in questo caso non nel ruolo di protagonista. Altri giochi che lo vedono presente come personaggio giocabile sono SoulCalibur V, For Honor (dove Ezio compare come boss in un evento a tempo tra dicembre 2018 e gennaio 2019), nel picchiaduro di Ubisoft Brawlhalla.

Il costume di Ezio Auditore è invece presente in numerosi videogiochi come Fall Guys Ultimate Knockout, Final Fantasy XIII-2, Monster Hunter World, Prince of Persia Le Sabbie Dimenticate, Fortnite e PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds. A proposito, sapete quando è nato Ezio Auditore?