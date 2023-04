Assassin's Creed: esiste davvero il Credo degli Assassini?

Vi siete mai chiesti se il Credo degli Assassini, alla base dell'intera serie di Assassin's Creed, è realmente esistito o se invece è frutto solo della pura fantasia degli sceneggiatori Ubisoft? Una risposta c'è, e mescola tra loro realtà e fantasia.

Se è vero che gli Assassini così come l'abbiamo conosciuta nell'iconico franchise di Ubisoft sono in larga parte frutto di pura immaginazione, per plasmare la narrativa della serie (con particolare riferimento al primo Assassin's Creed, pubblicato nel 2007) la compagnia francese si è davvero ispirata ad un gruppo realmente esistito nel corso della storia. Si tratta dei Nizariti, conosciuti anche come Setta degli Assassini o solo Assassini.

Operativi tra il XI e il XIV secolo nel Vicino Oriente, i Nizariti sono da considerarsi come la setta principale degli Ismailiti, una corrente islamica dell'Islam sciita. La loro attività vera e propria ebbe inizio in Siria e in Persia attorno al 1094, guidati da Hasan-i Sabbah, noto anche come il Vecchio della Montagna.

Proprio come l'organizzazione conosciuta in Assassin's Creed, i Nizariti presero il controllo del forte di Alamut rendendolo la loro base operativa (come il forte di Masyaf nell'opera Ubisoft), estendendo un poco alla volta la loro influenza su tutta la Siria. Sempre in linea con i personaggi della serie Ubisoft, ai membri della Setta degli Assassini venivano assegnate missioni di assassinio di individui importanti: gli omicidi venivano sempre effettuati in pubblico ed in maniera silenziosa. I Nizariti scomparvero alla fine del Medioevo senza lasciare alcuna traccia, assorbiti dal ramo principale dell'Ismailismo.

E' spesso soggetto di dibattito, infine, da dove dovrebbe derivare il termine Assassini: secondo alcuni studiosi sarebbe riconducibile alla parola al-Hashīshiyyūn, che significa "dediti all'hashish", mentre per altri risalirebbe a heyssessini, ovvero "seguaci di Hasan" in riferimento alla loro guida.

