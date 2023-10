Assassin's Creed: un esperto di spade valuta il realismo di armi e combattimenti

Nel tentativo di ingannare l'attesa per l'uscita di Assassin's Creed Mirage, che per fortuna si avvicina sempre di più, in nostri colleghi di IGN USA hanno richiamato il loro esperto di spade di fiducia per fargli analizzare il grado di realismo dei combattimenti portati a schermo nella serie di Ubisoft.

Matt Easton, che ha già avuto modo di passare sotto la sua lente d'ingrandimento giochi come Star Wars Fallen Order, Elden Ring e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ha analizzato come se la cavano Altair, Ezio Auditore da Firenze e Connor "Ratonhnhaké:ton" Kenway nelle loro rispettive avventure.

La carrellata comincia immancabilmente con la lama celata, arma simbolo di un'intera saga che gli Assassini utilizzano per eliminare di soppiatto i propri bersagli. Easton ha apprezzato notevolmente l'idea di quest'arma e ha fatto notare che, nonostante possa sembrare fantasy, in realtà strumenti di questo tipo sono stati frequentemente utilizzati nella storia. Degli esempi in tal senso sono rappresentati dal Katar utilizzato in India e dal coltello a spinta impiegato anticamente in Europa. Passando in rassegna le sessioni di allenamento del primo Assassin's Creed, ha invece spiegato che sarebbe più giusto esercitarsi con dei bastoni, per il semplice motivo che le spade possono danneggiarsi se si scontrano frequentemente le une contro le altre. Alla vista della pistola celata di Ezio si è fatto una grande risata, per poi aggiungere che tutto sommato può essere considerata storicamente accurata, dal momento che nel Rinascimento le armi da fuoco esistevano già - anche se potevano sparare un solo colpo alla volta, s'inceppavano facilmente ed erano molto imprecise.

L'esperto ha poi passato sotto la sua lente di ingrandimento lo stile di lotta dei crociati del primo Assassin's Creed e dei cavalieri in armatura di Assassin's Creed 2, oltre al moschetto e al tomahwk di Assassin's Creed 3. Godetevi il filmato in apertura di notizia, dopodiché ripassate tutto ciò che c'è da sapere su data di lancio, peso, preload e bonus preordine di Assassin's Creed Mirage.