Assassin's Creed: Ezio Auditore è esistito veramente?

Sin dalle sue origini la serie di Assassin's Creed si è basata su eventi reali per raccontare le sue vicende, comprendendo anche figure storiche effettivamente esistite per dare ancora più profondità e contesto alla narrativa.

A questo punto viene dunque da domandarsi se anche uno dei più celebri protagonisti del franchise targato Ubisoft, Ezio Auditore da Firenze, si basa su una controparte davvero esistita nel corso della storia oppure se invece è interamente frutto di fantasia. Ebbene no, nel periodo del Rinascimento Italiano non è esistito nessun Ezio Auditore equivalente a quello conosciuto nei giochi che lo hanno visto come protagonista principale (Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations).

Il personaggio è dunque totalmente fittizio, così come è immaginaria anche la sua nobile famiglia di appartenenza. Di conseguenza a Monteriggioni non esiste nemmeno un'imponente Villa Auditore come vista nei giochi della serie Ubisoft. Ciò comunque non toglie alcun fascino al personaggio di Ezio, che rimane uno dei più amati e carismatici dai fan ancora oggi a distanza di tanti anni dalla sua prima comparsa.

