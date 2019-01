Assassin's Creed: Ezio Auditore rivive nei suggestivi controller fan made

La End of Lign Designs di Devin Smith, artista indipendente specializzato nella creazione di customizzazioni di periferiche da gioco e console, arricchisce la propria collezione con dei magnifici controller per PlayStation 4 e Xbox One dedicati a Ezio Auditore e alla serie di Assassin's Creed.

La linea di accessori fan made della End of Line Designs comprende già diversi pad "a tema" rivolti agli appassionati di videogiochi. Gli ultimi controller realizzati da Smith sono infatti dedicati alle serie di RAGE, Fallout, Batman, God of War, DOOM, Halo, Diablo e The Elder Scrolls, in aggiunta alle personalizzazioni di console ispirate agli universi di Star Wars e Marvel.

Nel caso specifico dei controller dedicati all'indimenticato eroe di Assassin's Creed II e relativi spin-off, i lavori di Smith reimmaginano i loghi della Confraternita degli Assassini e gli elementi stilistici dell'abbigliamento dei personaggi della saga di Ubisoft.

A donare ulteriore carattere a questi pad customizzati troviamo le impugnature in pelle con incisioni realizzate a mano e un curioso "scudo" in plastica che nasconde il touchpad del DualShock 4 o il pulsante Home del controller Xbox One imitando, con un carrello in metallo dotato di meccanismo a scatto, il fodero della lama celata tanto cara agli adepti di Assassin's Creed.