Assassin's Creed Ezio Collection: da Firenze a Istanbul, il trailer di lancio su Switch

Come promesso, oggi 17 febbraio Assassin's Creed: The Ezio Collection è finalmente arrivato su Nintendo Switch. Un evento che Ubisoft ha scelto di celebrare con un trailer nuovo di zecca, disponibile anche con i sottotitoli in italiano.

"Ho vissuto la mia vita fino in fondo senza conoscere lo scopo, ma trascinato come una falena verso una luce lontana", afferma Ezio Auditore da Firenze all'inizio di un trailer che, porta indietro le lancette del tempo fino al periodo rinascimentale, saltando da Firenze a Venezia, da Roma a Costantinopoli (Istanbul), per offrire un sunto dell'intera trilogia che vede protagonista il celebre e iconico assassino italiano. Nella raccolta, ricordiamo, sono inclusi Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations, oltre ai due cortometraggi Lineage ed Embers, che messi tutti assieme permettono ai giocatori Nintendo Switch di vivere per la prima volta tutta la storia di Ezio.

Assassin's Creed: The Ezio Collection può essere acquistato sul Nintendo eShop al prezzo di 49,99 euro. Offre anche il supporto completo alle funzionalità esclusive di Nintendo Switch, quali la Modalità Portatile, il Rumble HD dei Joy-Con e l'interfaccia touchscreen.