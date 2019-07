Assassin's Creed, Far Cry e Gods & Monsters tra gli oltre 100 giochi inclusi in Uplay+

Annunciato nel corso dell'ultima edizione dell'Entertainment Electronic Expo di Los Angeles, Uplay+ è il nuovo servizio in abbonamento con cui Ubisoft cercherà di seguire la scia di Xbox Game Pass, Origin e altre simili proposte sempre più diffuse all'interno del settore videoludico.

Pur vero che le prime informazioni al riguardo ci erano state condivise già sul palco losangelino, Ubisoft non aveva ancora parlato nello specifico della line-up a cui gli abbonati a Uplay+ avrebbero avuto accesso. La compagnia ha ora rimediato, fornendoci l'elenco completo degli oltre 100 titoli compresi nel servizio.

Come prevedibile, Ubisoft ha pensato a soddisfare le esigenze sia dei più nostalgici, che dei più smaniosi di mettere le mani sulle nuove produzioni attese per i prossimi mesi. Tra i nomi più altisonanti, possiamo citare quelli di Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia, Rayman, Watch Dogs (sono inclusi tutti i capitoli delle rispettive serie), ma anche quelli di Gods & Monsters e Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Proprio come insegna Microsoft con il suo Game Pass, anche Ubisoft decide quindi di includere all'interno dell'offerta i suoi nuovi titoli al lancio. Potete dare una lettura all'elenco completo seguendo questo indirizzo.

Uplay+ sarà lanciato su PC e Google Stadia il 3 settembre al prezzo di 14,99 euro al mese. Iscrivendovi all'apposito programma entro il 15 agosto, potrete usufruire di una versione di prova del servizio disponibile dal 3 al 30 settembre.