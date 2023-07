Assassin's Creed: quanti figli ha avuto Altair?

Altair Ibn-La'Ahad, indimenticato protagonista dell'originale Assassin's Creed e di altri titoli del brand (ecco in quali giochi di Assassin's Creed c'è Altair), ha dedicato la maggior parte della sua esistenza alla Confraternita degli Assassini, ma ad un certo punto anch'egli ha messo su famiglia.

Sapete quanti figli ha avuto Altair? Assieme alla moglie Maria Thorpe, l'Assassino mediorientale ha avuto due figli, Darim e Sef, nati rispettivamente nel 1995 e 1197. Proprio come il loro padre, sia Darim che Sef sono stati istruiti come Assassini sin dalla giovanissima età, ricevendo tuttavia grande sostegno ed affetto dai propri genitori. Laddove Altair li rende dei validi combattenti, Maria insegna loro le arti diplomatiche, trasformandosi così in uomini d'onore che nutrono grande rispetto ed ammirazione verso la loro famiglia.

Sposatosi molto presto, Sef tuttavia morirà giovane, a 29 anni, assassinato nel sonno da Swami, una spia di Abbas Sofian, nemico giurato di Altair. Darim vivrà invece molto più a lungo, combattendo al fianco del padre per gran parte della sua vita. Nel 1257, Darim dirà addio a suo padre Altair, pronto a rinchiudersi nella sua libreria segreta a Masyaf con la Mela dell'Eden, la stessa che secoli dopo ritroverà Ezio Auditore nelle fasi conclusive di Assassin's Creed Revelations (ecco come finisce Assassin's Creed Revelations). Salutato il padre, Darim fuggirà da Masyaf prima dell'arrivo degli invasori mongoli e passerà ciò che resta della sua vita ad Alessandria, assieme alla vedova ed i figli di suo fratello.