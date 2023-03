Assassin's Creed: quanti figli ha avuto Ezio Auditore?

Dopo le vicende a Costantinopoli raccontate in Assassin's Creed Revelations, Ezio Auditore da Firenze si è ritirato a vita privata: ha sposato Sofia Sartor ed assieme a lei ha messo su famiglia. Vi ricordate esattamente quanti figli ha avuto l'iconico protagonista di Assassin's Creed?

Ezio ha avuto in tutto due figli: Flavia e Marcello Auditore. La primogenita viene data alla luce nel 1513, mentre il fratello è nato un anno dopo, nel 1514. Entrambi hanno vissuto la loro gioventù assieme ai genitori attraverso le campagne della Toscana, dove Ezio aveva deciso di passare gli ultimi anni della sua vita, dedicandosi interamente ai suoi cari.

Flavia ha inoltre un ruolo piuttosto rilevante in Assassin's Creed Embers, il cortometraggio animato che funge da epilogo alla storia dell'Assassino fiorentino, morto all'età di 65 anni nella sua Firenze. All'inizio di Embers, la bambina fa amicizia con Shao Jun, Assassina cinese giunta presso la villa di Ezio per chiedere consiglio su come salvare l'Ordine degli Assassini in Cina. Flavia fa compiere a Shao Jun un giro della proprietà di famiglia, prima che suo padre intervenga temendo che la guerriera asiatica potesse rivelarsi una minaccia per la figlia.

Flavia era inoltre presente il giorno della morte del padre a Firenze: mentre lei e sua madre Sofia stanno effettuando alcune compere al mercato della piazza centrale, è la prima a notare il padre disteso su una panchina, ormai privo di vita. Prima di esalare l'ultimo respiro, Ezio ha rivolto un ultimo sguardo alla sua famiglia: Flavia e Sofia sorridenti sono l'ultima immagine che il Maestro Assassino vedrà nella sua esistenza.

