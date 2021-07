Assassin's Creed, finisce un'era: l'Art Director Raphael Lacoste lascia Ubisoft

Con un messaggio condiviso sui suoi profili social personali, Raphael Lacoste annuncia ufficialmente la sua separazione da Ubisoft. L'azienda francese perde così il massimo rappresentante del team artistico che ha contribuito a plasmare gli universi digitali di tutti i capitoli della serie di Assassin's Creed.

L'ormai ex Direttore Artistico della saga di Assassin's Creed si rivolge ai suoi follower e a tutti gli appassionati della serie per riferire che "non senza emozione devo dirvi che dopo otto Assassin's Creed e 16 anni in Ubisoft ho deciso di salpare verso nuove avventure e raccogliere nuove sfide. Vorrei ringraziare dal profondo del mio cuore la meravigliosa community e tutti gli incredibili talenti con cui ho avuto la possibilità di collaborare in questi fantastici anni".

Lacoste rivolge poi un pensiero al colosso videoludico transalpino con cui, nel corso degli ultimi 16 anni, ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più importanti della storia dei videogiochi grazie all'impegno creativo offerto nel disegnare (non solo metaforicamente) il futuro di Assassin's Creed: "Grazie anche a te, Ubisoft, per la fiducia e per i fantastici progetti che abbiamo realizzato insieme! Ciao e grazie ancora per questi anni che rimarranno indimenticabili. Ubisoft è stata una casa accogliente per me in questi 16 anni e non sono molto commosso per questo, come pure per la fiducia e le opportunità datemi, ma era giunto il momento di compiere un altro salto della fede".

Se volete farvi un'idea dell'enorme contributo offerto da Lacoste alla serie di Assassin's Creed, in calce alla notizia trovate il link al suo portfolio ufficiale, con tanto di bozzetti di Assassin's Creed Valhalla e di tantissimi altri progetti non videoludici ma di analoga importanza (in funzione della sua prossima avventura professionale).