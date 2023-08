Assassin's Creed: da Firenze a Baghdad in questo cosplay di Ezio e Basim

In questo periodo Ubisoft pare non avere freni. Secondo alcuni rumor sarebbero infatti ben undici gli Assassin's Creed in sviluppo, tra capitoli già presentati, remake, titoli multiplayer e progetti misteriosi. Per i fan della sette degli assassini si prospetta dunque un futuro luminoso.

Il primo tra gli undici titoli in arrivo sarà Assassin's Creed Mirage, entrato ufficialmente in fase gold e mostrato all'Opening Night Live della Gamescom 2023. Il publisher francese ha lavorato con dedizione all'episodio che porterà i fan per le strade della Baghdad del IX secolo, tanto da addirittura riuscirne ad anticipare l'uscita di una settimana. Il debutto è dunque previsto per i primissimi giorni del mese di ottobre 2023.

Prima di poter vivere l'avventura di Basim, i cosplayer Krishna Dammert e Rick Boer instaurano un ponte di collegamento tra il passato e il presente del Credo degli Assassini. I due artisti hanno infatti avvicinato l'ormai imminente Assassin's Creed Mirage all'amatissimo Assassin's Creed II.

In questo cosplay di Ezio Auditore e Basim Ibn Ishaq dalla saga di Assassin's Creed, Firenze diventa più vicina a Baghdad. Anche se di epoche differenti, i due assassini si incontrano, decisi a fermare gli intrighi e i complotti dei Templari. Riuscirà Basim a diventare un personaggio amato e carismatico tanto quanto Ezio?