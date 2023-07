Assassin's Creed senza freni: sarebbero 11 i giochi in sviluppo secondo un report

I recenti rumor sul remake di Assassin's Creed 4: Black Flag hanno riacceso il dibattito non solo sulla necessità di un rifacimento ad appena dieci anni dall'originale, ma anche sull'elevato numero di episodi in via di sviluppo. Per un report, potrebbero addirittura essere molti di più di quelli ufficialmente annunciati.

Sulla scorta delle voci sul remake dell'avventura di Edward Kenway, il noto insider Tom Henderson ha raccolto idee e soffiate per stilare una lista di quelli che, secondo quanto ha appreso negli ultimi mesi tendendo le orecchie dietro le quinti, sarebbero gli Assassin's Creed in via di sviluppo. Trattenete il fiato, sarebbero ben undici:

Assassin’s Creed Mirage [Single-player] (in produzione) – 12 ottobre 2023

Assassin’s Creed Nexus [VR] (in produzione) – 2023

Assassin’s Creed Codename Jade [Mobile] (in produzione) – Previsto nel 2023

Assassin’s Creed Codename Red [Single-player] (in produzione) – Le fonti suggeriscono 2024

Assassin’s Creed Codename Hexe [Single-player] (in pre-produzione) – Previsto nel 2025/2026

Assassin’s Creed Codename Invictus [Multiplayer] (in pre-produzione) – Previsto nel 2025/2026

Assassin’s Creed Codename Nebula [Single-player] (concept/prototipo) – Data d'uscita sconosciuta

Assassin’s Creed Codename Raid [Multiplayer] (concept/prototipo) – Data d'uscita sconosciuta

Assassin’s Creed Codename Echoes [Multiplayer] (concept/prototipo) – Data d'uscita sconosciuta

Assassin’s Creed Nexus 2 [VR] (discusso internamente) – Data d'uscita sconosciuta

Assassin’s Creed Black Flag Remake [Single-player] (ha solo ricevuto il via libera) – Data d'uscita sconosciuta

Oltre ad Assassin's Creed Mirage, in uscita il prossimo 12 ottobre, gli unici già annunciati o quantomeno confermati ufficialmente da Ubisoft sono Assassin's Creed Nexus per la Realtà Virtuale di Meta Quest, Assassin's Creed Jade per dispositivi mobili, il gioco multiplayer Assassin's Creed Invictus e i due Assassin's Creed tripla A Hexe e Red. I nomi di tutti gli altri sono invece spuntati grazie ad alcuni leak.

Con questa sua lista riepilogativa, Tom Henderson ha inoltre suggerito che il remake Assassin's Creed 4: Black Flag ha solamente ricevuto il via libera, ciò significa che potrebbero volerci davvero molti anni prima che arrivi sul mercato.