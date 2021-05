Assassin's Creed, quale futuro? Prossimi capitoli come Valhalla, Odyssey ed Origins

Nell'ambito dell'ultimo report finanziario Ubisoft ha dichiarato risultati record, conseguiti anche grazie alla continua crescita del brand Assassin's Creed, che nell'ultimo anno fiscale ha visto introiti in aumento del 50%.

I dati possono essere letti in un solo modo: nonostante il malcontento di alcuni fan della prima ora, il grande pubblico ha apprezzato la deriva RPG degli ultimi anni, che ha distanziato Origins, Odyssey e il recente Valhalla dai primi capitoli della serie, degli action/adventure open world di stampo classico. Quest'anno non verrà lanciato un nuovo Assassin's Creed - in compenso abbiamo avuto l'espansione L'Ira dei Druidi, alla quale prossimamente seguirà l'Assedio di Parigi - ma Ubisoft ha già tracciato la rotta per i prossimi anni, che non si discosterà da quella percorsa nel recente passato.

Durante la riunione degli azionisti la casa francese non ha svelato informazioni precise sul prossimo capitolo della serie, ma ha assicurato che sarà molto simile al recente trittico action/RPG. Difficile biasimarla, se guardiamo solamente i numeri: Assassin's Creed Valhalla si è imposto come il capitolo di maggior successo della saga, oltre che principale responsabile del trimestre natalizio migliore della storia di Ubisoft.

Cosa ne pensate? Siete felici di questa decisione? Prosegue, intanto, il supporto ad Assassin's Creed Valhalla, che a giugno riceverà la patch 1.2.2.