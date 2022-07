Assassin's Creed in Giappone? Jeff Grubb ci crede fermamente

In questi giorni si fa un gran parlare di Assassin's Creed, secondo alcuni rumor il prossimo Assassin's Creed sarà ambientato nell'era Atzeca, voce però smentita da Jason Schreier che parla di un gioco di Assassin's Creed ambientato a Baghdad. E ora Jeff Grubb mette altra carne al fuoco...

Nella nuova puntata del podcast Jeff Grubb's Game Mess, il giornalista e insider afferma che il prossimo gioco "regolare" di Assassin's Creed sarà ambientato in Giappone, una delle location più richieste dagli appassionati della saga.

Il gioco ambientato in Giappone non sarà però Assassin's Creed Rift (in uscita apparentemente nel 2023) e nemmeno Assassin's Creed Infinity (quest'ultimo progettato come un Live Service in continua espansione) bensì il progetto successivo, dunque per un Assassin's Creed ambientato in Giappone potrebbero volerci ancora molti anni.

Ubisoft svelerà il futuro di Assassin's Creed a settembre, per l'anno in corso la casa francese continuerà a supportare Assassin's Creed Valhalla e si parla anche di una remaster del primo Assassin's Creed in uscita a novembre per festeggiare il quindicesimo anniversario dal debutto di Assassin's Creed nell'autunno 2007. Al momento in ogni caso si tratta solamente di speculazioni e non ci sono conferme diretta a riguardo, ne sapremo di più tra qualche mese.