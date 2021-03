Assassin's Creed e God of War: a Cory Barlog non piacciono le fasi ambientate nel presente

Scambiando quattro chiacchiere con i suoi follower su Twitter, Cory Barlog ha candidamente ammesso di non apprezzare le fasi narrative dei giochi della serie di Assassin's Creed che sganciano il personaggio dall'esperienza "virtuale" dell'Animus e lo riconducono al presente.

Il Game Director di SIE Santa Monica esordisce nel suo discorso spiegando ai suoi appassionati che "quando gioco ad un qualsiasi Assassin's Creed mi viene sempre voglia di smettere non appena vengo ricatapultato nel futuro. Di solito resisto ma già dalla seconda volta che ricapita smetto di giocarci. Sono perfettamente consapevole del fatto che ci sono tantissime cose da scoprire e da fare dopo queste scene, ma non riesco proprio a farmi coinvolgere da quei frangenti futuri della trama. Non è che quelle scene siano brutte, è solo che spezzano l'entusiasmo e il mio desiderio di essere un assassino, un pirata o un esploratore dell'antico Egitto".

L'istrionico direttore di God of War alimenta ulteriormente il dibattito (ma sempre in maniera costruttiva) con gli utenti raccontando come "appena torno indietro nel tempo col mio personaggio mi risulta facile ributtarmi a capofitto nell'avventura, mentre nelle scene ambientate nel presente devo impegnarmi per rimanere concentrato. E così Black Flag è l'unico Assassin's Creed che abbia mai finito, non ho saputo resistere a quel setting piratesco. Ma ci ho comunque messo un sacco di tempo per finirlo".

A detta di Barlog, questa esperienza gli è stata utile per migliorare lo sviluppo dei suoi giochi come God of War e, presumiamo, il prossimo God of War 2 o Ragnarok per PS5: "Tutto ciò mi ha ossessionato e mi ha aiutato a costruire le esperienze fuori dagli schemi che trovate in tutti i miei giochi. Mi sono servite a capire quanto sia difficile costruire titoli capaci di bilanciare e minimizzare l'impatto di certe scelte, specie sapendo che i giocatori hanno gusti estremamente diversificati".