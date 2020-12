Assassin's Creed Gold arriva su Audible: la guerra tra Templari e Assassini prende vita

Con oltre 140 milioni di copie vendute in tutto il mondo, la serie di casa Ubisoft continua il proprio viaggio, proponendo costantemente nuovi immaginari agli appassionati.

Dopo l'esordio dell'epopea vichinga di Eivor e in attesa di maggiori dettagli sul supporto post lancio ad Assassin's Creed: Valhalla, lo scontro tra Assassini e Templari prosegue con un formato inedito. In esclusiva su Audible, è infatti ora disponibile in lingua italiana Assassin’s Creed: Gold, serie audio scritta da Anthony Del Col. La produzione narra una vicenda completamente inedita, per un'avventura stand alone ambientata nell'universo della saga Ubisoft. La serie è composta di 8 episodi (Controllo; Danza; Ripetizione; Ossessione; Fiducia; Apprendimento; Cattura; Salto), tutti accessibili da venerdì 4 dicembre.



Protagonista di Assassin’s Creed: Gold è Aliyah Kahn, truffatrice e abile giocatrice di poker. Con una gioventù complessa e difficile, la donna è sopravvissuta soltanto grazie alla sua intelligenza e capacità di raggirare il prossimo. A segnarne il percorso sarà tuttavia l'improvviso incontro con Gavin Banks, uomo matruro che si rivela in grado di sopraffarla a poker. Per ripagare il debito di gioco, la sua unica opzione è accettare di diventare un'Assassina. Come parte dell'addestramento, Aliyah dovrà aiutare Banks a decodificare un messaggio segreto inscritto di un reperto del 1696. Nei panni di un assassino cieco vissuto nel XVII secolo, Omar Khaled, la protagonista scoprirà i retroscena della secolare battaglia che vede contrapporsi Assassini e Templari, in un'avventura in cui faranno la propria comparsa lo scienziato Isaac Newton, l'assassina Rose Galloway e il pericoloso William Chaloner.

Per festeggiare la pubblicazione della serie, Audible ha creato Crack The Code, un mini-sito dedicato ad Assassin's Creed: Gold, in cui cimentarsi nella risoluzione di diversi enigmi.