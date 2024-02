Assassin's Creed Hexe avrà una protagonista femminile, due remake di AC in sviluppo?

Dopo aver svelato importanti dettagli sulla piattaforma Assassin's Creed Infinity, il buon Tom Henderson ci ricorda che Ubisoft è concentrata anima e corpo sulla serie degli assassini, con tanti progetti in arrivo nei prossimi anni.

I piani di Ubisoft prevedono il lancio di un gioco principale della saga ogni due anni a partire da questo autunno con Assassin's Creed Codename Red e Assassin's Creed Infinity, mentre Assassin's Creed Invictus (multiplayer) uscirà nel 2025 per lasciare spazio l'anno successivo ad Assassin's Creed Hexe.

Henderson rivela che Hexe verrà promosso come "l'Assassin's Creed più oscuro di sempre" e avrà una protagonista femminile (attualmente conosciuta come Elsa) per la prima volta nella serie dai tempi di Assassin's Creed Chronicles Cina nel 2015.

Altri progetti in cantiere includono Assassin's Creed Obsidian, ovvero il remake di Assassin's Creed 4 Black Flag, Project Nebula (ambientato in India), Assassin's Creed Raid (free to play co-op PvE), Assassin's Creed Echoes (multiplayer) e un secondo remake di un gioco non meglio identificato, tutti questi progetti sono attualmente previsti entro la fine degli anni 20.

Sarebbero quindi due i remake in produzione, ovvero Assassin's Creed IV e un secondo titolo ancora sconosciuto. Ovviamente la speranza è che possa trattarsi di Assassin's Creed 2 Remake in tempo per il ventesimo anniversario nel 2029.