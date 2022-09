Assassin's Creed Hexe: l'avventura con le streghe sarà un GDR? Ubisoft chiarisce

Dopo aver annunciato l'oscuro Assassin's Creed Hexe, il produttore esecutivo di Ubisoft Marc-Alexis Côté ha offerto degli importanti chiarimenti sulla natura GDR di questa ambiziosa avventura che andrà a riallacciarsi al progetto di Assassin's Creed Infinity.

Ai microfoni di VideoGamesChronicle, il VP Executive Producer dell'IP 'assassina' di Ubisoft sottolinea che il titolo dal nome in codice di Assassin's Creed Hexe "proporrà un'esperienza diversa sia in termini di gameplay che di struttura. Una delle cose che abbiamo imparato con Origins, Odyssey e Valhalla è che non abbiamo bisogno di pubblicare un GDR ogni anno. Ciascun gioco di Assassin's Creed può avere una 'coda' molto più lunga e può garantire il coinvolgimento e l'interesse degli utenti per un lungo periodo di tempo, soprattutto se li supportiamo a dovere con un profondo programma post-lancio".

Tornando ad Assassin's Creed Hexe e al futuro delineato dalla visione di AC Infinity, Côté spiega che "con Infinity possiamo portare più diversità nei luoghi e nel modo in cui scegliamo di rappresentare ciascun periodo storico. Penso che questo approccio ci stia permettendo anche di proporre esperienze di gameplay diverse in dimensioni altrettanto diverse. D'altronde, non tutto deve assumere la forma di un gioco di ruolo da 150 ore, giusto?".

A detta dell'esponente di Ubisoft, inoltre, Hexe 'è ancora lontano' e vedrà la luce solo dopo l'appena annunciato Assassin's Creed Red ambientato in Giappone: è però intenzione del suo team di supportare a lungo sia AC Red che AC Hexe, in modo tale che i piani post-lancio dei due titoli possano coesistere e garantire ai fan l'accesso a un'esperienza di gioco più variegata.