Assassin's Creed Hexe potrebbe essere un Soulslike? Discutiamone!

Con Assassin's Creed Mirage già sul mercato, è ora di pensare al futuro della saga di Ubisoft. Un avvenire che appare decisamente roseo e affollato, dal momento che sono molteplici i progetti in sviluppo... ma è inutile girarci attorno, i più interessanti sono Codename Red e Codename Hexe.

Il primo ad arrivare sul mercato sarà Assassin's Creed Codename Red, che accompagnerà i giocatori nel Giappone feudale nei panni di uno shinobi. In sede di annuncio, Ubisoft l'ha descritto come "il futuro della formula action RPG" che ha caratterizzato Origins, Odyssey e Valhalla. In un certo senso, dunque, sappiamo già cosa aspettarci lato gameplay.

Le cose si fanno ancor più interessanti se prendiamo in esame Assassin's Creed Codename Hexe, che verrà pubblicato dopo Red. Le informazioni su questo gioco sono ancor più fumose, ma sappiamo che sarà ambientato nel bel mezzo della caccia alle streghe nell'Europa del sedicesimo secolo. Il setting che si preannuncia sufficientemente oscuro e ricco di spunti narrativi, ma la parte più stuzzicante deve ancora arrivare: il produttore esecutivo del progetto, Marc-Alexis Côté, ha spiegato che Hexe si discosterà dai precedenti capitoli della serie, presentando variazioni sostanziali sia in termini di gameplay che di design.

Cosa possiamo aspettarci, dunque? La nostra immaginazione ha subito cominciato a galoppare, e non nascondiamo che abbiamo immaginato Assassin's Creed Codename Hexe come un soulslike. I motivi sono molteplici. Tanto per cominciare, il tetro setting della caccia alla streghe - intriso di superstizioni, sacrifici, magie e misteri - ben si sposerebbe con il genere soulslike, che con queste tematiche ci va a nozze. Inoltre, sappiamo che Ubisoft osserva con attenzione le mode del momento: se Origins si è rivelato un action RPG, è anche e soprattutto merito dello strepitoso successo di The Witcher 3: Wild Hunt. Dal momento che il ritorno alle origini di Assassin's Creed Mirage ha funzionato ma non troppo, in futuro Ubisoft potrebbe scegliere di percorrere una strada inedita per la saga, quella dei soulslike appunto.

Stiamo parlando di uno dei generi di maggior successo del momento, come atteatato dai numeri di Elden Ring, capace di superare le 20 milioni di copie vendute. Saltare da action RPG a soulslike, dopotutto, non è neppure troppo difficile. Il gameplay in terza persona basato sulle statistiche e gli equipaggiamenti già c'è, bisognerebbe renderlo più punitivo, adattare il level design, rimuovere tutti quegli indicatori a schermo e operare altri doverosi aggiustamenti.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe giocare ad un Assassin's Creed soulslike o lo reputate un salto troppo grosso per la saga? Diteci la vostra nei commenti!