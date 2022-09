Assassin's Creed Hexe, 'stregati' dal trailer: nuovi indizi su epoca storica e scenari

Riallacciandosi al video di annuncio di Assassin's Creed Hexe, i curatori del fansite Access The Animus sono andati a caccia di informazioni e, dopo aver osservato con attenzione ogni singola scena del teaser, espongono le proprie teorie su ambientazione storica e setting di questa avventura a tinte oscure.

I ragazzi del noto fansite rimarcano alcuni degli aspetti più dirimenti del video di presentazione di AC Hexe, partendo proprio dal nome in codice scelto da Ubisoft per svelare questo nuovo capitolo dell'epopea 'assassina': nella lingua tedesca, infatti, "hexe" è uno dei termini utilizzati per indicare le streghe e le loro attività.

Gli indizi sulla cultura tedesca e sul periodo storico della caccia alle streghe che ha interessato la Germania e il centro Europa (ma non solo) tra il quindicesimo e il sedicesimo secolo come setting scelto da Ubisoft per dare forma agli eventi di Assassin's Creed Hexe vengono ulteriormente ripresi dai simboli apparsi nel teaser. I segni presenti sull'amuleto di legno che campeggia nel video di Ubisoft, infatti, sembrerebbero rifarsi alla simbologia citata nel Libro di Abraham e nel linguaggio occultista dell'Alfabeto dei Magi.

