Assassin's Creed II viene impiegato alla Saint Louis University per insegnare l'italiano

Un professore della Saint Louis University sta impiegando diversi videogiochi a scopi didattici, con l'obiettivo di migliorare le abilità linguistiche dei propri studenti. Assassin's Creed II, in particolare, si sta rivelando la scelta più adatta per il corso di lingua italiana.

Come riportato da Variety, il professor Simone Bregni della Saint Louis University sta sviluppando un corso di lingue basato sul gaming, con l'idea di potenziare il vocabolario degli studenti tramite l'impiego dei videogiochi. Non sorprende sapere che il prof. Bregni è stato a sua volta (ed è tuttora) un giocatore: già negli anni '80, infatti, aveva realizzato come le avventure testuali dell'epoca lo avessero aiutato a migliorare la sua comprensione della lingua inglese.

Partendo da questa intuizione, il nuovo corso intitolato "Intensive Italian for Gamers" propone un metodo di apprendimento linguistico basato sul gaming: giocando a un videogame in lingua straniera, infatti, gli studenti si vedono incentivati ad apprendere nuovi vocaboli e nuove espressioni durante l'esperienza di gioco stessa, affinando così le proprie abilità linguistiche.

I giochi impiegati dal professor Bregni per il suo corso spaziano da Heavy Rain a Rise of the Tomb Raider, ma quello che si sta rivelando il più utile in assoluto è senza dubbio Assassin's Creed II, grazie alla ricostruzione storica della Firenze rinascimentale e ai vari riferimenti culturali di quel periodo. Un approccio all'apprendimento molto stimolante, non trovate?