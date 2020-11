Quanti sono gli Assassin's Creed? Il numero dei giochi e tutte le serie

Scopriamo quanti sono gli Assassin's Creed e come si dividono i vari titoli della serie, cominciando dal primo, uscito nel 2007, per finire con Valhalla in uscita tra pochissimo.

La serie di Assassin's Creed comincia nel 2007, quando il primo gioco viene rilasciato per PlayStation 3 e Xbox 360. Il protagonista era Desmond Miles, nei panni dell'abile Altair Ibn-La'Ahad; Desmond dà il nome alla prima saga, che include Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations e Assassin's Creed III.

Con Assassin's Creed IV Black Flag, rilasciato nel 2013 al passaggio di generazione con PlayStation 4 e Xbox One, comincia la cosiddetta "Saga dell'Abstergo". Rogue, Unity e Syndicate sono gli altri tre titoli di quest'ultima. Un altro cambio di protagonista (Layla Hassan) inaugura la terza e ultima saga, caratterizzata da un consistente refresh nel gameplay e nella qualità grafica. Assassin's Creed Origins, nel 2017, è stato il primo, seguito da Odyssey nel 2018 e da Assassin's Creed Valhalla.

In totale dunque abbiamo 12 capitoli principali, attualmente divisi in tre saghe. Ma a completare il quadro ci sono ben 6 spin-off, elencati qui di seguito in ordine di uscita:

Assassin's Creed Altair's Chronicles

Assassin's Creed Bloodlines

Assassin's Creed II Discovery

Assassin's Creed III Liberation

Assassin's Creed Freedom Cry

Assassin's Creed Chronicles (Russia, India e Cina)

Assassin's Creed Recollection

Assassin's Creed II Multiplayer

Assassin's Creed Multiplayer Rearmed

Assassin's Creed Pirates

Assassin's Creed Memories

Assassin's Creed Identity

Assassin's Creed Rebellion

Assassin's Creed Bloodsail

Assassin's Creed Online Alliance

