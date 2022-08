Assassin's Creed Infinity: la prima ambientazione sarà il Giappone, per un noto insider

In attesa che Ubisoft sveli qualche dettaglio in più sul futuro della serie, è ancora una volta un insider a parlare di Assassin's Creed Infinity, il capitolo che promette di rivoluzionare il brand.

A svelare qualche interessante dettaglio è stato il noto insider Tom Henderson, che nel corso degli ultimi mesi è riuscito a guadagnarsi la fiducia della community con una serie di tweet con i quali ha anticipato correttamente rinvii, annunci e altri eventi legati al mondo videoludico. Sebene Henderson sia principalmente associato agli sparatutto in prima persona quali Battlefield e Call of Duty, sembrerebbe che i suoi agganci gli stiano permettendo di andare oltre e di acquisire informazioni anche su produzioni appartenenti a generi diversi. A tal proposito, l'insider ha pubblicato un tweet nel quale ha chiesto ai propri follower maggiori informazioni sul team che si sta occupando di Projekt Red, ovvero il primo episodio di Assassin's Creed Infinity. Sebbene Henderson non conosca quale software house sia al lavoro sul progetto, sembra essere certo sui suoi contenuti: in un altro tweet, infatti, l'insider conferma che la prima parte del gioco a supporto continuo sarà ambientata in Giappone. Considerata l'affidabilità dell'insider, si tratta dell'ulteriore conferma dell'imminente arrivo del tanto agognato capitolo di Assassin's Creed ambientato in oriente.

In attesa di una conferma ufficiale, vi proponiamo il video di Assassin's Creed Infinity nel Giappone Feudale creato da un fan in Unreal Engine 5.