Assassin's Creed tra Infinity e il nuovo Codename Hexe, è caccia alla streghe!

Non paga delle numerose novità svelate all'Ubisoft Forward, dopo Assassin's Creed Mirage e il nuovo Codename Red ambientato nel Giappone Feudale la casa francese ha presentato pure Codename Hexe e Assassin's Creed Infinity. Scopriamo assieme di cosa si tratta.

Con un brevissimo teaser trailer, Ubisoft ha innanzitutto confermato di essere al lavoro su Codename Hexe, un nuovo episodio premium della serie ambientato durante la caccia alle streghe nell'Europa del sedicesimo secolo e destinato a vedere la luce dopo Codename Red. Il filmato dell'annuncio, come potete vedere in apertura di notizia, non mostra scene di gameplay, dal momento che si limita a presentare il logo e offrire un assaggio dell'atmosfera della produzione. Hexe sta prendendo forma presso gli studi di Ubisoft Montreal (il team che ha curato Assassin's Creed Valhalla), con Clint Hocking in qualità di Creative Director.

L'annuncio di Codename Hexe ha fornito l'assist perfetto per un approfondimento su Assassin's Creed Infinity, che a quanto pare non sarà un gioco propriamente detto, bensì un hub destinato a fungere da collegamento tra le varie esperienze della serie. Potete pensare a Infinity come ad una sorta di Animus, ossia un punto d'ingresso unico per le differenti epoche storiche e i vari giochi della saga, tra cui Codename Red e Codename Hexe, oltre che uno strumento per unire i giocatori di tutto il mondo. Ubisoft sta anche valutando la possibilità di aggiungere ad Infinity delle esperienze multiplayer standalone.

Le date di lancio di Assassin's Creed Infinity, Red ed Hexe non sono state svelate, ma l'impressione è che si tratta di progetti ancora piuttosto distanti nel tempo e che, a giudicare dalla roadmap presentata da Ubisoft, non vedranno la luce prima del 2023/2024.