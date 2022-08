Assassin's Creed Infinity in Giappone: prima ambientazione svelata a settembre per Grubb

Jeff Grubb continua a parlare di Assassin's Creed Infinity, misterioso progetto targato Ubisoft che dovrebbe essere svelato a settembre durante l'evento per il quindicesimo anniversario di Assassin's Creed.

Nelle scorse settimane, Grubb aveva parlato di un futuro gioco di Assassin's Creed ambientato in Giappone, adesso il giornalista e insider corregge il tiro e rivela che secondo le sue informazioni, il Giappone sarà "una delle ambientazioni di Assassin's Creed Infinity" e probabilmente la prima ad essere svelata proprio nel corso dello showcase per i 15 anni di Assassin's Creed.

In realtà la situazione non è troppo chiara perchè Grubb parla anche di una ambientazione "molto affascinante anche se non così richiesta come il Giappone" e questa potrebbe essere oggetto del reveal di settembre. Tom Henderson invece è sicuro del fatto che la prima ambientazione annunciata di Assassin's Creed Infinity sarà il Giappone.

Secondo Grubb, la location giapponese calerà i giocatori nei panni di un Ninja, differenziandosi quindi rispetto a Ghost of Tsushima dove si interpreta il ruolo di un Samurai. Sarà vero? Si parla da molti anni di un Assassin's Creed ambientato in Giappone e il progetto Infinity potrebbe permettere a Ubisoft di realizzare, finalmente, uno dei più grandi desideri degli appassionati della celebre serie.