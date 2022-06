Assassin's Creed Infinity in Giappone e Mafia 4: gli spettacolari trailer fanmade in UE5

Dopo aver mostrato un impressionante trailer fanmade di Silent Hill, il canale YouTube TeaserPlay ha provato ad immaginare altri due titoli ampiamente attesi dagli appassionati videoludici: Assassin's Creed Infinity e Mafia 4 (quest'ultimo non confermato ufficialmente da 2K Games).

Assassin's Creed: Infinity rappresenterà il prossimo passo evolutivo della serie Ubisoft, e secondo i report di Jason Scheier di Bloomberg si tratterà di una piattaforma live service che integrerà le funzionalità multiplayer e abbraccerà numerose ambientazioni storiche (presumibilmente alcune inedite ed altre già visitate in passato). In questo video fanmade (visionabile a questo indirizzo), i curatori di TeaserPlay hanno immaginato Assassin's Creed Infinity ambientato nel Giappone feudale, uno scenario storico a lungo richiesto dai fan del franchise ma mai realizzato da Ubisoft. Il filmato che vi abbiamo proposto in alto mostra un assassino senza nome che vaga per le splendide ambientazioni realizzate in Unreal Engine 5.

Un secondo filmato pubblicato dal canale YouTube e che potete apprezzare in cima mostra invece Mafia 4, nuovo capitolo della serie gangstar qui immaginato come un sequel di Mafia 2, come testimonia la presenza di personaggi come Vito Scaletta e Joe Barbaro. Anche in questo caso sono presenti delle rudimentali sezioni di gameplay che restituiscono un'idea parziale dei risultati che si potrebbero ottenere sfruttando a dovere il potente motore grafico di Epic Games. Secondo i recenti rumor, Hangar 13 starebbe sviluppando, al netto della nuova ondata di licenziamenti, il prequel di Mafia ambientato in Sicilia e incentrato sulla storia di Don Salieri.