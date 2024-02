Assassin's Creed Infinity: l'hub sarà anche uno 'store live service', per Tom Henderson

Tom Henderson aveva assicurato che Assassin's Creed Infinity fosse ancora nei piani di Ubisoft,e il noto insider torna ora alla carica per fornire una lunga serie di informazioni su quella che costituirà l'hub della serie più fortunata del publisher.

Tramite le pagine di Insider Gaming, Tom Henderson ha ribadito che Assassin's Creed Infinity rappresenterà il punto d'accesso alla saga degli Assassini e Templari, utilizzabile per avviare i prossimi Assassin's Creed Red, Hexe, Invictus e via dicendo.

Una demo visionata da Henderson mostra il passaggio dall'hub Infinity ad Assassin's Creed Red in pochi secondi, e la possibilità di riprendere da dove si era interrotto, invece di dover avviare i giochi individualmente dopo essere "ritornati" all'hub. L'obiettivo principale di Infinity è però proporre un'offerta di servizi live service. Per iniziare, Infinity verrà lanciato lo stesso giorno di Red e conterrà diverse funzionalità che vi aspettereste da un live service.

"The Exchange" sarà uno store di oggetti a disposizione del giocatore, che offrirà agli utenti l'opportunità di acquistare cosmetici di gioco giornalieri e settimanali per i due protagonisti di Red, Naoe e Yasuke. Oltre a The Exchange, Infinity ha anche una funzione di "sincronizzazione" che consente al giocatore di accedere ai "Progetti" per ciascun protagonista. Per spiegarli nella loro forma più semplice, i Progetti sono "mini battle pass" che offrono ai giocatori la possibilità di guadagnare ricompense cosmetiche. I progetti verranno aggiunti costantemente in Infinity, concentrandosi principalmente sui DLC e sulle nuove versioni di giochi, o anche come mezzo per sostenere l'interesse dei giocatori al di fuori degli aggiornamenti contenutistici.

Al momento Ubisoft non ha ancora fornito dettagli più precisi su Infinity, ma secondo i rumor la piattaforma si prepara ad accogliere ben 9 giochi di Assassin's Creed.