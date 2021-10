Assassin's Creed Infinity includerà i 'remake' dei vecchi capitoli? Il rumor

Sappiamo ancora molto poco su Assassin's Creed Infinity, l'ambizioso progetto con cui Ubisoft proverà a dare una nuova svolta alla sua saga di maggior successo. Tuttavia, un rumor apparso recentemente sulle pagine di reddit potrebbe averci anticipato qualche dettaglio in merito.

Ad aver diffuso le informazioni è stato l'utente Smooth-Earth2875, il quale dovrebbe essere ora in contatto con i moderatori di reddit per dare prova della sua attendibilità. Secondo il sedicente insider, Assassin's Creed Infinity proporrà molteplici esperienze di gioco, più lineari rispetto agli ultimi capitoli della serie, ambientanti in mondi semi-open world (è stato fatto un paragone con la saga di Hitman). I giocatori avranno in questo modo l'occasione di impersonare più Assassini e affrontare diverse missioni facenti parte di numerosi intrecci narrativi. A monte, ci sarà una storia principale che evolverà man mano che il giocatore procede all'interno del titolo.

Il leak cita inoltre la reintroduzione di alcuni vecci capitoli della saga, compresi quelli con protagonisti Ezio Auditore, Connor e altri ancora. Ciò non implica dei veri e propri remake, bensì delle reinterpretazioni o ricostruzioni che potranno farci reindossare gli abiti di alcuni dei più iconici Assassini della storia della serie.

Diversi utenti hanno bollato il tutto come "troppo bello per essere vero", considerando anche che il leak sembra ricalcare in modo sin troppo preciso i desideri che la community del gioco ha espresso in merito ad Assassin's Creed Infinity. Tenendo a mente questo, e rimanendo in attesa della risposta dei moderatori di reddit, vi consigliamo di prendere con le pinze quanto riportato. Ubisoft ha intanto confermato che il gioco sarà ambizioso e fedele al franchise di Assassin's Creed e sarà realizzato in sinergia da ben due team di sviluppo.